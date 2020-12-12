سوريا... إجراءات جديدة تخص الجوانب السياحية والترفيهية من أجل التصدي لفيروس كورونا

وجاء في التعميم الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنه "إشارة للإجراءات الاحترازية الصادرة عن الفريق الحكومي المكلف التصدي لانتشار وباء كورونا يطلب إليكم منع تقديم الأراكيل نهائيا في المنشآت السياحية تحت طائلة الإغلاق".

ولفت التعميم إلى "ضرورة التقيد التام بتطبيق اشتراطات التباعد المكاني ونسب الإشغال المحددة في المنشآت السياحية ووقف البرامج الفنية في الملاهي والنوادي الليلية وعدم منح موافقات للحفلات الفنية في المنشآت السياحية المصنفة خلال الفترات المحددة في التعميم رقم 108 تاريخ 18-11-2020".

كما تضمن التعميم التأكيد على "التقيد بما يصدر عن المحافظين من تعاميم وقرارات فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية كل حسب محافظته".

ولغاية يوم أمس الجمعة، أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 124 إصابة جديدة في البلاد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8911 حالة، منهم 4177 حالة نشطة.

بالمقابل سجلت الوزارة 15 حالة وفاة في اليوم الأخير، ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات كورونا في سوريا إلى 491 حالة، وأعلنت الوزارة عن تسجيل 69 حالة شفاء جديدة ليصبح عدد المتعافين في البلاد 4243 شخص.