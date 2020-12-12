شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطيني بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شاب فلسطيني اليوم السبت بعيار مطاطي، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية.



وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إن مواجهات عنيفة اندلعت بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال، أطلقوا خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شاب (19 عاما)، بعيار في القدم، والعشرات بحالات اختناق.



واعتلت قوات الاحتلال، سطح منزل في القرية واحتجزت أصحابه لأكثر من 4 ساعات.. كما شرعت بعمليات هدم داخل المنزل.