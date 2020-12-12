بسبب كورونا... 142 مليون دولار خسائر الفنادق بالكويت

وبحسب تصريحات لجريدة الأنباء الكويتية اليوم السبت أكد غازي النفيسي رئيس مجلس ادارة اتحاد أصحاب الفنادق بالكويت أن أزمة "كورونا" أصابت القطاع السياحي بشكل عام بشلل كامل وأدت إلى خسائر غير مسبوقة ومازالت مستمرة.

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ولفت إلى أن اجمالي الخسائر منذ شهر مارس إلى نهاية نوفمبر الماضي ما يقارب من 142.4 مليون دينار، موضحا أنها الخسائر الأكبر لهذا القطاع منذ تأسيسه، خاصة أن نسب الاشغال لا تتجاوز 10% في معظم تلك الفنادق.

في سياق آخر قال النفيسي إن شركة الصالحية العقارية تعمل حاليا على الانتهاء من مشروع العاصمة في مدينة الكويت، حيث ستبدأ في تطوير تلك المنطقة بشكل كامل للتخفيف من تكدس السيارات والازدحامات الكبيرة لجعلها عاصمة مالية وإدارية للكويت خاصة أنها تعد محورا أساسيا في رؤية 2035.

وكان تقرير تقرير حكومي أعدته شركة الاستشارات الوطنية الحكومية، قد قدر خسائر الاقتصاد الكويتي نتيجة انتشار فيروس كورونا بنحو 3.5 مليارات دولار، وذلك نتيجة تراجع الواردات الأساسية والصادرات.

يذكر أن وزارة الصحة الكويتية قد اعلنت اليوم السبت عن تأكيد إصابة 255 حالة، وتسجيل 256 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة جديدة بـ فيروس كورونا، ليصبح إجمالي عدد الحالات 146,044 حالة.