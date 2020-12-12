"سئمنا الأكاذيب"... غانتس: نتنياهو يدفعنا للانتخابات لكنه لن يكون رئيسا للوزراء

وكتب غانتس على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، صباح اليوم السبت، أنه بسبب الاعتبارات الشخصية لنتنياهو، فإن حزبه "أزرق أبيض" الذي يرأسه، يدفع نحو انتخابات رابعة، لكن لن يكون في نهايتها نتنياهو رئيسا للحكومة مرة أخرى.
وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي:
لقد سئمنا الأكاذيب، ولن نتخلى عن الرغبة في خدمة مواطني إسرائيل في حكومة فاعلة، يجب أن يفي نتنياهو بالتزاماته، الممثلة في ميزانية وحكومة فاعلة، سنذهب إلى صناديق الاقتراع التي يعلم في نهايتها أنه لن يكون رئيسا للوزراء.
ويشار إلى أن تصريحات غانتس تتزامن مع دعوته إلى إجراء انتخابات برلمانية للكنيست، في شهر فبراير/شباط المقبل، على خلفية عدم توقيع نتنياهو على ميزانية بلاده للعام 2020/2021، وعدم إدارته لأزمة كورونا بشكل طيب.
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