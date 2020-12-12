الأردن يسجل 49 وفاة و1816 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت، تسجيل 49 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وإصابة 1816 حالة إضافية.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم - أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 257 ألفا و275 حالة، لافتة إلى تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3335 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ 3598 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 213 ألفا و344 حالة.
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