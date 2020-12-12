شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبى تعلن 500 درهم غرامة لغير الملتزمين بإعطاء الأولوية للمشاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبى السائقين إلى الالتزام بإعطاء أولوية للمشاة فى الأماكن المخصصة لعبورها، وأضحت شرطة أبوظبى أن المخالفة بحق السائقين غير الملتزمين تصل إلى الغرامة 500 درهم و6 نقاط مرورية، بحسب صحيفة البيان.
وأكدت قيادة الشرطة أن أمن وسلامة المشاة من الأولويات الاستراتيجية المهمة، وحثت السائقين على الانتباه لحركة سير وعبور المشاة على الطرق المختلفة، والالتزام بخفض السرعات بالقرب من الأماكن المخصصة لعبورهم وفى المناطق الصناعية وعلى الطرق الداخلية بالأحياء السكنية ومنحهم الأفضلية في العبور.
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