شكرا لقرائتكم خبر عن 142.4 مليون دينار فاتورة خسائر الفنادق في الكويت بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف رئيس مجلس ادارة اتحاد أصحاب الفنادق بالكويت غازي النفيسي إن فنادق الكويت تكبدت خسائر ما يقارب من 142.4 مليون دينار الأكبر لهذا القطاع منذ تأسيسه، لافتا إلى أن أزمة كورونا أصابت القطاع السياحي بشكل عام بشلل كامل وأدت إلى خسائر غير مسبوقة وهي مازالت مستمرة.
وأضاف النفيسي في تصريح لصحيفة الأنباء الكويتية، ان هناك 42 فندقا في الكويت تتكبد شهريا خسائر تصل إلى 17.8 ملايين دينار من ايراداتها التشغيلية لتبلغ اجمالي الخسائر منذ شهر مارس إلى نهاية نوفمبر الماضي ما يقارب من 142.4 مليون دينار وهي الخسائر الأكبر لهذا القطاع منذ تأسيسه، خاصة أن نسب الاشغال لا تتجاوز 10% في معظم تلك الفنادق.
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