شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تسجيل 166 حالة إصابة وتعافي 239 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اليوم, تسجيل (166) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (359749) حالة، من بينها (3366) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (517) حالة حرجة، كما تم تسجيل (239) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (350347) حالة, فيما بلغ عدد الوفيات (6036)حالة ، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة, لافتةً النظر إلى أنه تم إجراء (32958) فحصاً مخبرياً جديداً.

وكشفت الصحة أنه سيتم استقبال توريد اللقاح خلال الأيام القليلة القادمة وسيكون البدء في حملة التطعيم حسب المراحل والفئات المستهدفة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كونهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.