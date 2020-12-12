مقتل وإصابة 3 عناصر أمنية عراقية في انفجار عبوة بمحافظة كركوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل ضابط، وأصيب عنصرا أمن آخران جراء انفجار عبوة؛ خلال اقتحامهم أحد الأنفاق قرب قضاء الدبس شمال غرب محافظة كركوك بالعراق.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن مصدر أمني بالمحافظة كركوك، قوله إن عبوة ناسفة انفجرت على القوة خلال اقتحامها أحد الأنفاق، ما أسفر عن مقتل ضابط، وإصابة عنصري أمن.

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