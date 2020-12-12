الصحة العراقية: حالات الشفاء من "كورونا" تفوق عدد الإصابات اليومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وزارة الصحة والبيئة العراقية ،اليوم السبت، أن نحو 1772 حالة جديدة تماثلت للشفاء من فيروس (كورونا) المستجد .. مؤكدة أن أعداد حالات الشفاء تفوق حجم الإصابات اليومية. وأضافت الوزارة - في بيان لها نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه في الوقت الذي تم فيه تسجيل 1772 حالة شفاء من الوباء، بلغت حالات الإصابة الجديدة 1022 حالة.. مشيرة إلى أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جراء فيروس كورونا.

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