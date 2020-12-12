شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات شعبية بالبحرين بتوفير أدوية أعراض فيروس كورونا مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظيت توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين بتوفير اللقاح الآمن لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وإتاحته مجانا لجميع المواطنين والمقيمين بإشادة واسعة على المستويين الشعبى والرسمي.

وبحسب صحيفة أخبار الخليج، أكد نواب وشوريون وحقوقيون ومواطنون ومقيمون أن هذه التوجيهات الملكية بتوفير اللقاح تعزز من خطط الأمن الصحى فى مواجهة فيروس كورونا، وتأتى هذه الخطوة الإنسانية استكمالا للإجراءات الاستباقية التى نفذتها البحرين بقيادة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد رئيس الوزراء لمواجهة الجائحة والتى جنبت البحرين الكثير من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافوا أن هذه المبادرات تعكس النهج الإنسانى لجلالة الملك وحرصه الدائم على تعزيز القيم الإنسانية النبيلة التى تتمتع بها مملكة البحرين، وهى لفتة ليست غريبة على الملك إذ كان لتوجيهاته بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية منذ بداية أزمة كورونا أثر واضح فى دعم الحركة الاقتصادية وجاءت المبادرات لصالح المواطنين وعدم تضررهم جراء الجائحة وما تبعته من خطوات داعمة بتقديم التسهيلات وإيقاف سداد القروض الشخصية ودعم الكهرباء بشكل داعم ومتواصل للمحافظة على سلامة الجميع وعدم تضررهم جراء هذه الجائحة الصحية والخروج بنجاحات متواصلة لتحقيق الخطط الرامية إلى تكامل الجهود والتغلب على الظروف الصحية التى تمر بها البحرين ودول العالم.

وأشاروا إلى أن التوجيهات الملكية تمهد الطريق لإنهاء الجائحة وعودة الحياة الطبيعية وانتعاش الحركة الاقتصادية والمالية بسرعة أكبر، وأوضحوا أن الجهود المتواصلة التى يبذلها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد رئيس الوزراء وقيادته فريق البحرين شكلت خطوات ناجحة فى التصدى لجائحة فيروس كورونا، والاستعدادات قبل الجائحة أسهمت بشكل فعال فى انخفاض أعداد المصابين بالفيروس.

وأكدوا أن التوجيه الملكى بمجانية اللقاح يؤكد أن البحرين تتعامل بإنسانية من دون أى معيار آخر فى مواجهة الجائحة، ويثبت أن الملك هو ملك الإنسانية وشغله الشاغل مصلحة المواطن والمقيم.