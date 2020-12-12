شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. نواب مجلس الأمة المنتخبين الجدد مدعوون لإجراء فحص كورونا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الأمانة العامة لمجلس الأمة بالكويت، أعضاء المجلس المنتخبين إلى الحضور غد الأحد من أجل إجراء فحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بحسب صحيفة الراى الكويتية.

وذكر الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندرى فى الدعوة أنه بناء على توصيات وزارة الصحة فإن الأمانة العامة ستجرى فحص كوفيد 19 لأعضاء مجلس الأمة وذلك استعدادا لحفل افتتاح الفصل التشريعى الـ16 والجلسة الافتتاحية.

وأوضح الكندرى أن الفحص سيبدأ فى مجلس الأمة الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

وأضاف الكندرى أنه فى حال ثبوت الإصابة لأحد الأعضاء فيمكن ممارسة حق التصويت من خلال المكان المخصص للمصابين فى قاعة عبدالله السالم. واجريت السبت الماضى انتخابات مجلس الامة، وبلغ إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فيها 567694 ناخبًا وناخبة، منهم 273940 من الذكور و293754 من الإناث، اختاروا 50 نائبا من بين 326 مرشحًا ومرشحة فى مختلف الدوائر.

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