شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة التونسية عبير موسى: الإخوان يستخدمون دولتنا لتمرير اتفاقيات مع القرضاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقدت النائبة التونسية عبير موسى، رئيسة حزب الدستور الحر، الوضع الأمني والاجتماعي الحالي في تونس، مطالبه وزير الشؤون الدينية في تونس مطالب بإلغاء الاتفاقية المبرمة مع "اتحاد القرضاوي".

وقالت عبير موسى، وفقا لما ذكرت قناة العربية، إن "الإخوان دبروا أمرا في ليل ضد الشعب التونسي باتفاقهم مع القرضاوي.. ونصبوا خريجي اتحاد القرضاوي أئمة في المساجد.. ويستخدمون الدولة التونسية لتمرير اتفاقيات مع القرضاوي".

وأعربت النائبة التونسية عبير موسى، عن رفضها لاتفاقية الإخوان في تونس مع "اتحاد القرضاوي"، قائلة: "حكم الإخوان أفسد المؤسسات الدينية في تونس، وهناك جمعيات تمول الإرهاب تتخذ من الدين والعمل الخيري غطاء، ونحن نطالب بدولة مدنية مستقلة في تونس".