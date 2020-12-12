شكرا لقرائتكم خبر عن الأنباء: الحكومة الكويتية الجديدة تؤدى اليمين الاثنين ولا استبعاد للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة الأنباء الكويتية، أن الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد ستؤدي اليمين الدستورية أمام الأمير الشيخ نواف الأحمد صباح الاثنين المقبل.

ووفقا لمصادر، تستمر مشاورات التشكيل اليوم السبت ليتم عرض أسماء الوزراء المرشحين الجدد على القيادة السياسية في المقابلات الرسمية صباح الأحد.

وعلمت الصحيفة الكويتية، أنه قد يتم إعلان بعض أسماء الوزراء الأحد عصرا، أو ينتظر لحين إعلان المرسوم كاملا صباح الاثنين.

وبحسب المؤشرات، فإنه لن يتم استبعاد المرأة من حكومة رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد وأن وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية، مريم العقيل وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د ..رنا الفارس عائدتان في التشكيل الجديد الذي سيستمر في تطبيق استراتيجية التعامل مع الفيروس لمدة سنة، لذلك فإن التعديل لن يكون جذريا وسيشمل الوزراء المعتذرين.

وأكدت الصيحفة ان الحكومة الجديدة تقسم اليمين الأحد أو الإثنين، وأنه تأكد أنها ستضم وزراء عائدين من الحكومة المستقيلة، وهم الوزراء الشيوخ: أحمد المنصور، ود.أحمد ناصر المحمد، ود.باسل الصباح، والمستشار د.فهد العفاسي، ومريم العقيل، ود.رنا الفارس، وخالد الروضان ومبارك الحريص، وم.وليد الجاسم، وخالد الفاضل إضافة الى النائب المحلل مع احتمال تعديل في بعض الحقائب حسب المصلحة العامة.