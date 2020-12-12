شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تسجل 1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم السبت تسجيل 1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 183 ألفا و755 حالة. وذكرت وزارة الصحة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء تداعيات الإصابة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في 609 حالات، وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 613 حالة جديدة لمصابين ليكون مجموع حالات الشفاء 163 ألفا و48 حالة.

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