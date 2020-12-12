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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هل هناك جبن يطيل عمر الإنسان؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
يشاع عند الكثيرين بأن الجبن هو مصدر للكوليسترول من شأنه أن يقصر عمر الإنسان وله تأثير سيء.
لكن دراسة حديثة أجراها العلماء في جامعة تكساس الأمريكية أكدت أن الجبن المسن، بما في ذلك "الشيدر"، "البري"، "البارميزان" يساعد في إطالة عمر البشر ويمنع إصابتهم بمرض سرطان الكبد.
وذلك لأن الجبن يحتوي على مركب "سبيرميدين"، الذي يوقف نمو خلايا الكبد التالفة ويمنعها من التحول إلى نسيج ندبي .بحسب روسيا اليوم.
وأجرى العلماء بعد تلقي تلك النتائج المشجعة استطلاع رأي سكان إيطاليا الذي شارك فيه نحو 800 شخص.
واتضح أن عشاق أجبان "غروفر و"بادانو" وغيرهما من أنواع الجبن الممتازة المسنة كانو أقل عرضة لارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية. وعلاوة على ذلك فإن خطر الإصابة بالفشل القلبي انخفض لديهم بنسبة 40%.
ثم قرر العلماء جعل الفئران المختبرية تتقيد بنظام غذائي يقضي بتعاطي "سبيرميدين".
واتضح أن عمرها المتوسط ازداد بنسبة 25%. ولا يعني ذلك بالطبع أن الظاهرة نفسها يمكن أن تتكرر لدى البشر. إلا أنه واضح أن الأجبان بكافة أنواعها لا تلحق أي ضرر بالإنسان، أما بعضها فيمكن اعتبارها مفيدة جد له وليس من المستبعد أن تطيل عمره.
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