وزارة الصحة الفلسطينية: سنتسلم 4 ملايين جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا

وأوضح أسامة النجار، المسؤول في الوزارة في حديثه لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم السبت، أنه بعد استلام هذه الجرعات ستباشر السلطات الصحية عمليات تطعيم المواطنين بعدة أنواع من اللقاحات، تمكنت من توفيرها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والدول والشركات العالمية للأدوية.

وأكد المسؤول الفلسطيني أن تفشي وباء كورونا بالمنطقة وصل حالة الذروة في الظرف الحالي، مما جعل الطواقم الصحية في حالة إرهاق بسبب الجهود المضاعفة لمواجهة هذا التحدي الصحي العام الخطير.

ودعا المواطنين إلى احترام التدابير الوقائية من الوباء حتى لا ترتفع الإصابات بما يؤدي إلى عجز الهياكل الصحية على استيعابها، وبالتالي الدخول في مرحلة شديدة الخطورة على الجميع.

في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 33 حالة وفاة وهي أعلى حصيلة وفاة منذ بدء الجائحة، بينها 3 في محافظة رام الله والبيرة، 2 نابلس، 4 جنين، 2 بيت لحم، 3 طولكرم، 1 ضواحي القدس، 2 الخليل، و13 حالة وفاة في قطاع غزة، و3 حالات في مدينة القدس.

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 78.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 20.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.