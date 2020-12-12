شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام تصاميم بدون إذن يكلف مؤسسة 148 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن تفاصيل قضية انتهاك حقوق ملكية ارتكبتها مؤسسة من خلال اعتدائها على تصاميم إبداعية مملوكة لشركة أخرى واستخدامها دون الحصول على إذن بذلك.

وقال الهيئة، في بيان لها عبر “تويتر”، إن المخالفة كلفت المؤسسة المعتدية مبلغ 148 ألف ريال، إلى جانب مصادرة جميع التصاميم محل الدعوى وإتلافها.

وأضافت الملكية الفكرية أن المبلغ عبارة عن غرامة على المؤسسة بمبلغ 89 ألف ريال، وتعويض للشركة صاحبة التصاميم بمبلغ 59 ألف ريال.

وأكدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنبك العقوبة ويحترم حقوق الملكية الفكرية.