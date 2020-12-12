فوائد مذهلة لتناول كوب عصير البنجر يومياً.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

يعد البنجر من الخضروات التي تحتوي على منجم من الفوائد لصحة الإنسان، خاصة أنه يعزز المناعة ويحمي من الأمراض.



وكشفت الدراسات أن البنجر مفيد لصحة الكلى، كما يساعد في التخلص من السموم الموجودة في الكبد، ويقلل من مشاكل المعدة والجهاز التنفسي، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

يعتبر البنجر من الخضروات الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين عملية الهضم، وطرد السموم من الجسم.

ويساهم في علاج الضمور البقعي، وتحسين الدورة الدموية، والعناية بالبشرة، ومنع إعتام عدسة العين، وتعزيز جهاز المناعة، ومعالجة مشاكل الجهاز التنفسي.

وتوصلت الدراسات إلى أن البنجر يساعد في الوقاية من مرض السرطان بسبب احتوائه على مادة البيتاكاروتين، لذلك ينصح بتناول كوب من عصير البنجر يوميا.

ويحد عصير البنجر من الأنيميا، ويعمل على تجديد خلايا الدم من خلال كميات الحديد الموجودة فيه بنسب كبيرة، إذ يعتبر من أكثر العصائر الغنية بالفلافونويد والبيتا كاروتين، يمكن استهلاكه كعصير، يزيل السموم المتراكمة في الجسم، وتنظيف الكبد من السموم.

يرفع عصير البنجر من كفاءة الجسم وينصح خبراء التغذية بتناوله يوميا للحد من الخمول والكسل وتحفيز الجسم على النشاط، ونلاحظ دائمًا أن لاعبي كرة القدم وغيرها يتناولون مشروب البنجر للتعافي من الأمراض.