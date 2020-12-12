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ما هي أكثر المواضيع التي بحث عنها العرب في جوجل هذا العام؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي أكثر المواضيع التي بحث عنها العرب في جوجل هذا العام؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 ديسمبر 2020

ما هي أكثر المواضيع التي بحث عنها العرب في جوجل هذا العام؟

متابعات_ الخليج 365

أعلن محرك البحث جوجل، عن أبرز الكلمات والمواضيع التي تم البحث عنها خلال 2020، إذ كان نصيب كلمات "" و"كوفيد-19" الأكثر فيما بينها.

 

عالميا، كانت كلمة "Coronavirus" الأكثر بحثا على الإطلاق أيضا، والتي كانت ذروة البحث عنها في شهر مارس الماضي، تلاها البحث عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولاعب كرة السلة كوبي براينت، وتطبيق زووم، والدوري الهندي الممتاز للكريكت.

 

وكان البحث عن بيروت وإيران من بين أكثر كلمات الأخبار التي بحث عنها مستخدمي غوغل.

 

وعلى صعيد أسماء الأشخاص الذين بحث عنهم، كانت كالآتي: جو بايدن، وكيم جونغ اون، وبوريس جونسون، كاملا هاريس، توم هانكس.

وعلى صعيد الدول العربية، جاءت عمليات البحث الأكثر رواجا كما يلي:

 

الإمارات

 

 

فيروس كورونا

الانتخابات الأمريكية 2020

الدوري الهندي الممتاز للكريكت

تحديثات كورونا

نتائج انتخابات بيهار 2020

أيفون 12

بوابة التعلم الذكي

أن بي أيه

 

مصر

 

كوفيد-19

نتيجة الثانوية العامة 2020

دعم مصر

الانتخابات الأميركية

المكتبة الرقمية

مسلسل الاختيار

نصيحة عن فيروس كورونا

وظائف

مسلسل ما وراء الطبيعة

 

مدرستي

كوفيد-19

توكلنا

الهند مقابل نيوزلند

الانتخابات الأميركية

ترتيب الدوري السعودي

سهم أرامكو

نصائح كورونا

ترامب

 

الكويت

 

كورونا

الهند مقابل نيوزلندا

أخبار كورونا

أخبار الكويت

بوابة الكويت التعليمية

نصائح كورونا

تصريح خروج

مواقيت الصلاة في الكويت

منصة متى

 

السودان

 

كورونا فيروس

ألافيس ضد

دراغون بول سوبر

طاسو

منال البدري

مسلسل البرنس

برشلونة ضد الريال

ياسمين صبري

 

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