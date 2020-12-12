وعن تطورات مفاوضات سد النهضة، أكد عبد العاطي في تصريح لموقع "الشرق"، أن مصر مستعدة لاستئناف المفاوضات في أي وقت، طالما توافرت الإرادة السياسية لدى الدول الثلاث".
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وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال في في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، إن مياه النيل أمر حيوي بالنسبة لمصر والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يمتد طويلا.
وأوضح أن:
"السد يمثل لإثيوبيا مصدرا للتنمية المشروعة، غير أن ملء السد بشكل أحادي بمخالفة مبادئ وقواعد القانون الدولي، يهدد إمدادات المياه لـ 100 مليون من المصريين.
وأكد أنه "متمسك بالحل القانوني العادل وبالتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف؛ يحدد طرف ملء واستغلال السد ويحمي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان".
وأشار إلى أنه "بعد 10 سنوات من المفاوضات، حان الوقت لإتمام والتوقيع على هذا الاتفاق".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الري المصري: لدينا استراتيجية للحفاظ على مصادر المياه وإيجاد بدائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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