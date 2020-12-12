وزير الري المصري: لدينا استراتيجية للحفاظ على مصادر المياه وإيجاد بدائل

وعن تطورات مفاوضات سد النهضة، أكد عبد العاطي في تصريح لموقع "الشرق"، أن مصر مستعدة لاستئناف المفاوضات في أي وقت، طالما توافرت الإرادة السياسية لدى الدول الثلاث".

© Sputnik . Ashraf Kamal

وأوضح أن "مصر لديها إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، وأنها سبق أن توصلت إلى اتفاق ووقعت عليه بالأحرف الأولى، إلا أن الطرف الإثيوبي رفض تماماً التوقيع على الاتفاق، كما لم يوقع الطرف السوداني".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال في في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، إن مياه النيل أمر حيوي بالنسبة لمصر والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يمتد طويلا.

وأوضح أن:

"السد يمثل لإثيوبيا مصدرا للتنمية المشروعة، غير أن ملء السد بشكل أحادي بمخالفة مبادئ وقواعد القانون الدولي، يهدد إمدادات المياه لـ 100 مليون من المصريين.

وأكد أنه "متمسك بالحل القانوني العادل وبالتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف؛ يحدد طرف ملء واستغلال السد ويحمي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان".

وأشار إلى أنه "بعد 10 سنوات من المفاوضات، حان الوقت لإتمام والتوقيع على هذا الاتفاق".