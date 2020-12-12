11 عاملا تم نقلهم للمستشفى وآخرون تحت الأنقاض.. حصيلة انفجار مصنع كيماويات في "حيدر آباد"

وطبقا لموقع "هيندستون تايمز" فإن الانفجار حدث في مصنع للكيماويات بمنطقة التنمية الصناعية في بولاروم بضواحي حيدر آباد، اليوم السبت.

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وأكد المسؤولون أنه لم يعرف بعد عدد العمال داخل المصنع، حيث تقوم سلطات الشركة بفحص ملفاتها لمعرفة الرقم الدقيق، مؤكدين أن آخرين أصيبوا ويخشى أن العديد منهم محاصرون داخل النيران بالمصنع.

وقال أحد ضباط الإطفاء في فرقة سانجاردي إن أربع سيارات إطفاء هرعت إلى الموقع حيث شوهدت أبخرة كثيفة تتصاعد بعد الانفجار داخل فينديا أورجانيكس، وشوهد عمال يركضون بسبب الفوضى التي أحدثها الانفجار.

وبحسب "هيندستون تايمز" فقد اندلع الحريق داخل المصنع بسبب انفجار أحد المفاعلات.

وقال ضابط الإطفاء للصحفيين "إننا نبذل قصارى جهدنا لمنع انتشار الحريق إلى مناطق أخرى"، مضيفا "لا يمكن التأكد من الوضع داخل المصنع على الفور حيث كان من الصعب الدخول إلى المباني" لافتا إلى أنهم يحاولون الدخول بشكل تدريجي بعد إخماد النار.