وطبقا لموقع "هيندستون تايمز" فإن الانفجار حدث في مصنع للكيماويات بمنطقة التنمية الصناعية في بولاروم بضواحي حيدر آباد، اليوم السبت.
© REUTERS / Adnan Abidi
وأكد المسؤولون أنه لم يعرف بعد عدد العمال داخل المصنع، حيث تقوم سلطات الشركة بفحص ملفاتها لمعرفة الرقم الدقيق، مؤكدين أن آخرين أصيبوا ويخشى أن العديد منهم محاصرون داخل النيران بالمصنع.
وقال أحد ضباط الإطفاء في فرقة سانجاردي إن أربع سيارات إطفاء هرعت إلى الموقع حيث شوهدت أبخرة كثيفة تتصاعد بعد الانفجار داخل فينديا أورجانيكس، وشوهد عمال يركضون بسبب الفوضى التي أحدثها الانفجار.
وبحسب "هيندستون تايمز" فقد اندلع الحريق داخل المصنع بسبب انفجار أحد المفاعلات.
وقال ضابط الإطفاء للصحفيين "إننا نبذل قصارى جهدنا لمنع انتشار الحريق إلى مناطق أخرى"، مضيفا "لا يمكن التأكد من الوضع داخل المصنع على الفور حيث كان من الصعب الدخول إلى المباني" لافتا إلى أنهم يحاولون الدخول بشكل تدريجي بعد إخماد النار.
كانت هذه تفاصيل خبر 11 عاملا تم نقلهم للمستشفى وآخرون تحت الأنقاض.. حصيلة انفجار مصنع كيماويات في "حيدر آباد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.