شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 166 حالة إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 239 ووفاة 13 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة⁩، اليوم السبت، تسجيل (166) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (13) حالات وفيات رحمهم الله.

وأضافت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي عن مستجدات فيروس كورونا، أنه تسجيل (239) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (350,347) حالة ولله الحمد.

وأضافت أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 359.749، بينما بلغت حالات التعافي 350.347، وإجمالي حالات الوفاة 6036، فيما بلغت الحالات النشطة 3366 حالة، منها 517 حالة حرجة.