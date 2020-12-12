"التعليم العالي" المصرية: هذه شروط الحصول على 4 منح بالجامعة الأمريكية

وكانت الوزارة قد أعلنت بحسب بوابة أخبار اليوم الحكومية المصرية عن 4 منح لدراسة البكالوريوس مقدمة من الجامعة الامريكية بمصر لوزارة التعليم العالي المصرية، ضمن برنامج المنح الدراسية لدرجة البكالوريوس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ربيع 2020، للعام الدراسي 2020 - 2021، على أن تكون الأفضلية لذوي الاحتياجات الخاصة.

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جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بمصر قد خصصت برنامجا للمنح للحكومة المصرية، وعددها 30 منحة دراسية كاملة للطلاب المصريين الراغبين في الدراسة بمرحلة البكالوريوس من المدارس الحكومية.

وأكدت الجامعة ضرورة مراعاة جميع الشروط وأحكام القبول المعمول بها فيها، على أن تتولى وزارة التعليم العالي ترشيح الطلاب المحتملين للمنح الدراسية، في حين تكون الأفضلية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد حددت الوزارة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية شروط التقدم للحصول على المنحة، وأبرزها: أن يكون المتقدم مصريا، وأن يكون قد التحق بمدرسة عامة أو تجريبية أو STEM أو مدارس النيل طوال سنوات التعليم الثانوي.

أيضا ضمن الشروط أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2020 - 2021 بمجموع درجات لا يقل عن 95% من المدارس الحكومية أو ما يعادلها، وله مشاركة نشطة في تنمية وخدمة المجتمع، ويتمتع بإمكانيات القيادة، و لديه سجل أكاديمي متميز في المدرسة الثانوية.

أيضا تشترط المنحة أن يجتاز الطلاب، إما نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي «IELTS» بحد أدنى 5.5 درجة ودرجة الكتابة 5.5 أو اختبار اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية «TOEFL» بحد أدنى إجمالي للدرجات 62 ودرجة كتابة 17.

وأكدت الوزارة أن الطالب الذي سيجتاز الاختبارات وتنطبق عليه الشروط يلزمه للاحتفاظ بالمنحة، الحفاظ على معدل تراكمي 3.0 أو أعلى، مشددين على أن الموعد النهائي للتقديم وتلقى الطلبات 18 ديسمبر 2020.