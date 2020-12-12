مقتل لاعب كرة قدم بقصف مدفعى استهدف النادي الأهلي في اليمن

وأبلغ مصدر في السلطة المحلية بمدينة تعز، وكالة "سبوتنيك"، بأن "جماعة أنصار الله قصفت بقذائف المدفعية من مناطق تمركزها في منطقة الحوبان، مقر النادي الأهلي في منطقة العرضي شرقي المدينة.

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"أسفر القصف عن مقتل لاعب نادي الطليعة السابق لكرة القدم الكابتن ناصر الريمي ونجله عمران (10 سنوات)، وإصابة طفلين آخرين (7 و10 سنوات)".

وأضاف المصدر

وتابع قائلا "القصف الذي استهدف تدريبات صباحية، ألحق أضرارا بالنادي".

وبين الحين والآخر، تتعرض أحياء سكنية ومناطق مدنية في تَعِز، لقصف يوقع ضحايا، يُحمل الجيش اليمني، جماعةَ "أنصار الله" مسؤوليته.

ويشهد اليمن منذ نحو 6 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى.