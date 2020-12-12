الرئيس المصري يفاجئ عروسين "يوم الصباحية"... فيديو

وبحسب موقع "اليوم السابع"، استجاب السيسى، لمناشدات ممثلي المجتمع المدني بشمال سيناء، للمطالبة بتوفير شقة للعروسين بمدينة العريش.

ونقل الموقع المصري عن العروس واسمها سيدة ميزار عبد الله علي، وزوجها أيمن رمضان سعيد، شكرهما للرئيس للمصري على سرعة الاستجابة لطلبها بتوفير مسكن مناسب لهم، قائلة" إنها "لم تصدق أن يصل صوتها لرئيس الجمهورية بهذه السرعة ويستجيب أيضا بهذه السرعة".

فيما قال الزوج رمضان سعيد، إنهما يقيمان فى شقة مؤجرة، مشيرا إلى أن المجتمع المدني كان متضامن معهما منذ البداية فى تجهيز شقة الزوجية وتوفير مستلزماتها وإقامة حفل الزفاف.

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وأضاف أن "فرحته لا توصف بخبر توفير عش زوجية لهما يجمعهما لبدء حياتهما".

وفي السياق، نقل موقع بوابة "أخبار اليوم"، عن شقيقة العروس حبيبة ميزار، كواليس ما حدث، قائلة: "لدينا جمعية تضم المكفوفين في شمال سيناء تحت مسمى "أصحاب البصيرة" وقاموا بإطلاق بث مباشر عبر "فيسبوك" مطالبين بشقة لأختي".

وأشارت إلى أن محافظ شمال سيناء استجاب لهم وتواصل معهم وقام بالشهادة على عقد قران أختها.

وعن استجابة السيسي لهم، أكدت حبيبة أنها فوجئت باستجابة الرئيس لهم حيث وصل وفد رئاسي لها ليخبرها بأنه استجاب لمطالبهم بتوفير شقة، معبرة عن سعادتها البالغة.

وكانت الشابة السيناوية وأهالي المحافظة، قد ناشدوا الرئيس السيسي بمنح العروسين شقة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهذه الأسرة البسيطة، وسرعان ما أرسلت وزارة التضامن لجنة لإجراء بحث اجتماعي لدراسة حالتها، أمس الجمعة، وعندما ثبت استحقاقهما الحصول على الوحدة السكنية، تم إبلاغها باستجابة الرئيس لطلبها.