‏عولمة التعليم بإنتظار التقييم

في البداية دعونا نوجه شكرنا وجزيل إمتناننا لوزارة التعليم التي توافقَ موقفها مع جميع مفاصل الدولة وإنصاعت لتحذيرات وزارة الصحة ، حيث انها لم تجازف بارواح طلابنا وطالباتنا ومنسوبي التعليم ، ولم توقف حركة التعليم بالرغم من الظروف الصحية الصعبة التي تعيشها جميع دول العالم

بل إنها إختارت الحل الوسط وهو الذي جمع بين الحُسنيين إستمرار التعليم ووقاية الارواح من هذا الفايروس الفتاك

ولكن بعد مرور اربعة شهور وإقترابنا من إنهاء الفصل الاول بطريقة التعليم عن بعد يجب ان نقدم ملخص لمحاسن هذه الطريقة المستحدثة في التعليم وننشد وصلها وإستمرارها إن فاقت إيجابياتها سلبياتها ، ربما نحتاج لفترات أخرى ليكتمل التقييم المنطقي والذي يكون مستند على وقائع واحداث ودراسات شافية وكافية توضح لنا مدى الإستفادة المتحقِقة من هذه الطريقة في الدراسة ، وإمكانية الوصول لأقصى نقطة من نقاط الفائدة المرجوة.

اولاً دعونا نتفق ان ثورة عالم الإنترنت سائرة بسرعة جنونية والجميع متفق ان التعليم سيصبح عن بعد بشكل كامل في يوم من الايام ، وقد كتِبت بحوث وتقارير وأُجريت دراسات سابقة عن هذه النقطة ، إلا ان العقل البشري وقتها لم يكن يستطيع ان يستوعب المشهد .

عولمة التعليم وجعل المدرسة والجامعة والمعهد عبارة عن بوابة تعليمية شاملة ومتكاملة داخل هاتف لَوحي بحجم الكف هذا ضرب من الجنون كان في وقت سابق ، اما الان وبعد ان ضربت الجائحة في البشرية حتى اشتفت وبعد ان أُجبرنا على ممارسة النشاط التعليمي عن بعد .

فوجب علينا تقييم المرحلة وتوجيه التوصيات للجهات المختصة وهي اعلم بكل تأكيد ولكن لا ضير في وضع نقاط على الطريق قد تصل للمسؤول من خلال تعايشنا مع محيطنا التعليمي سواء كانوا طلاب او معلمين رصدنا عدد من النقاط الإيجابية التي افرزتها لنا هذه الطريقة الجديدة في التعليم

سأسردها لكم في نقاط مختصرة:

١- تقليل المصروفات لدى الآباء.

المعدل المتوسط الذي كان ينفقه الاب على إبنه او إبنته في مرحلة الإبتدائي سنويًا يقارب من ثلاثة الاف ريال شاملة المصروف و الادوات المدرسية وغير شاملة للمواصلات

وبكل تأكيد يتزايد هذا المبلغ مع صعود الطالب للمراحل المتقدمة بمقدار الضعف ، بحيث انه يصبح معدل الصرف على الطالب بمرحلة الثانوية يصل لستة الاف ريال سنويًا

هذا وهو يدرس في مدرسة حكومية وليست اهلية

اما الان لا يحتاج الامر سوا باقة إنترنت مفتوحة لجميع الطلاب لا تزيد قيمتها شهريًا عن 300 ريال ، والأجهزة بالطبع ستكون موجودة سواء إذا كان التعليم عن بعد او طبيعي

٢- حركة المرور وإنبعاثات المحروقات .

في السابق كنا نشهد إزدحام شديد في جميع مفاصل حركة المرور سواء كانت الجسور او الطرق الرئيسية او الفرعية

ناهيك عن الحوادث والإنبعاثات الكربونية الصادرة من السيارات

الان نرى الشوارع شبه مفرَّغة للموظفين والعمال ، اصبحت هناك سلاسة في حركة المرور مما خفف ذلك وبشكل كبير الحوادث المرورية وخسارة الارواح.

٣- إستغلال التقنية فيما يحقق رؤية المملكة.

كلنا نعلم ان العالم سيعتمد بشكل اساسي في مستقبله على العالم الرقمي الإفتراضي ، لو تأملنا كيف اصبح العالم يعتمد على الإنترنت في مفاصله الرئيسية لَعلِمنا ان المستقبل كله سيكون قائمًا على الشبكة العنكبوتية. التسويق والتسوق يعتمد الإنترنت .الحجوزات والمواعيد تعتمد على الإنترنت التداول الداخلي والخارجي يعتمد على الإنترنت . الترفيه والتسلية تعتمد على الإنترنت. الثقافة وحب الإستطلاع تعتمد على الإنترنت

البحث والإستكشاف تعتمد على الإنترنت . التواصل والعلاقات تعتمد على الإنترنت . إنهاء المعاملات الحكومية و الخاصة تعتمد على الإنترنت . فلماذا لا يصبح التعليم بشكل كامل وشامل معتمد على الإنترنت؟

يجب ان نستوعب ونعي ان الإنترنت سيكون هو الرافد الاساسي للنجاح وسيصبح هو المكون الرئيسي في جميع تفاصيل حياتنا .

يجب ان يعي الاباء والامهات ان الحياة الجديدة في البيوت ستكون معتمدة على الإنترنت وان هذا الإختراع والإبتكار العظيم سيؤتي أُكله إذا تم إستخدامه فيما به إختصار للوقت والجهد وبذات الاداء او اعلى مما هو مطلوب من الممارسات القديمة.

التعليم عن بعد وفر الجهد والوقت وإختصر الطريق على الجميع

نعم اتفق مع من يقول ان التجربة لا زالت تحتاج لمراحل اخرى حتى يتم تقييمها تقييم كامل ، ولكن المكاسب التي جناها الجميع في هذه الفترة تعطينا بوادر وإشارات جيدة بل تصل لأن تصبح ممتازة، كل ما في الامر ان المرحلة تحتاج للتأقلم والإندماج سواء من الأسرة او من منسوبي التعليم

وسيصبح التعليم الواقعي مجرد حكايات نرويها للأجيال القادمة قد لا يصدقوها وقد يعتبروها تخلف.

نتمنى ان تتم عولمة التعليم بشكل رسمي وكامل وإيجاد طرق وإبتكارات ونهج تعليمي جديد لا يعتمد على الإختبارات في رصد الدرجات بشكل رئيسي بل يعتمد على التكاليف والبحث وجمع المعلومات، قد يعارض البعض أن يصبح الموضوع مُثبَّت بعد انتهاء الجائحة وقد يكون في إعتراضهم نوع من المنطقية لآراء إجتماعية يجدون فيها وجود الطالب في بيئة حقيقية من حوله تنمي لديه الممارسات الإجتماعية.

لماذا لا يكون هناك دمج بين التعليم الإفتراضي و التعليم الواقعي؟

لماذا لا تتعدد الخيارات لدى الأهالي كمرحلة أولية؟

بحيث أن يختار الأب لإبنه التعليم الأنسب بالنسبة له وبوجهة نظري ستكون الأولوية لدى الأغلبية بإختيار التعليم الإفتراظي و مع الوقت سيتسرب المنتسبين من التعليم الواقعي إلى التعليم الإفتراضي.

واخيرًا عولمة التعليم ستنتج لنا عباقرة في عالم الإنترنت وستجعل الجميع مثقف في إستخدام التقنية ومواكبة العصر بشكل متناسق ومتماشي مع حالات التطور التي تحدث في العالم.

بقلم: فيصل السفياني

@fai9al_1989