لقاء الأقوياء بين السيتي واليونايتد

يستضيف مانشستر يونايتد غريمه مانشستر سيتي، اليوم السبت، على ملعب “أولد ترافورد” ضمن مواجهات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

يدخل يونايتد لقاء اليوم محتلاً المركز 6 في جدول ترتيب “البريميرليغ” برصيد 19 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، في حين يتواجد السيتي في المركز 7 برصيد 18 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أيضاً.

ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم، للاقتراب بقوة من المنافسة على اللقب، ومزاحمة ليفربول وتوتنهام هوتسبير على الصدارة، التي يتشاركان بها برصيد 24 نقطة، وخاصة أنه لا يزال لكل من السيتي واليونايتد مباراة مؤجلة من الجولة الأولى.

ويقع مدرب “الشياطين الحمر”، النرويجي أولى جونار سولشار، تحت ضغط كبير من جماهير فريقه، وخاصة في حال الخسارة اليوم، بعد أن ودع يونايتد منافسات دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، إثر الخسارة أمام لايبزيغ الألماني 2-3، في ختام دور المجموعات الثلاثاء الماضي.

وقال غوارديولا في المؤتمر الصحافي للقاء: “أعتقد سوف نواجه أفضل نسخة من يونايتد، نحن نفكر كيف سنلعب أمامهم؟، هي ليست مباراة إقصائية، إنها فقط 3 نقاط”.

وتابع: “الجو العام داخل المعسكر كان استثنائي هذا الموسم، رغم عدم وجود موسم تحضيري، وبوجود الوباء، إلا أن استجابة اللاعبين كانت رائعة، لاتوجد أي مشاكل”.