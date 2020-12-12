وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

كشفت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، وجازان، والرياض.وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشغل لوحة تحكم (الجبيل)، فني محلل الجودة (الجبيل)، مشرف أول المواد الأولية (جازان)، مشرف الموثوقية والتخطيط (جازان)، مستشار أول إدارة المواهب (الرياض)، رئيس التطوير التنظيمي (الرياض).

وأشارت شركة التصنيع، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 ديسمبر 2020م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا.