أوضحت وزارة الصحة، أن هناك حالتين لإجراء فحص كورونا، واحدة تستلزم حجز موعد والثانية لا تستلزم ذلك، مشيرة إلى أن الفحص يتم في مراكز (تأكد) وعيادات (تطمن).
وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الشأن، أنه «في حال عدم ظهور الأعراض، يلزم حجز موعد مسبق عبر تطبيق (صحتي) لدى مراكز (تأكد)».
وأضافت: «أما في حال ظهور الأعراض، يمكنكم التوجه إلى عيادات (تطمن) دون الحاجة إلى موعد مسبق».
وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارًا قال فيه: «هل فحص كورونا يلزمه حجز؟».
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: حالة واحدة لا يتم فيها حجز موعد مسبق لإجراء فحص كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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