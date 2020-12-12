وأضاف العليمي في تصريحات لموقع "هسبريس" المغربي، أن "العديد منهم كانوا يتمنون الاستثمار في المغرب، وعندما تعذر ذلك لجؤوا إلى دول أخرى واليوم سيعودون".
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
أما فيما يتعلق بالمستثمرين الأمريكيين، أشار إلى أن مخاوف المستثمرين الأمريكيين في الصحراء الغربية سيتم تجاوزها بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب.
وأعلن العلمي أن من بين القطاعات التي سيستثمر فيها الأمريكيون، المجالات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتكنولوجية، وكل ما يتعلق بالمواصلات، مبديا أمله في رفع الاستثمار الأجنبي في هذه المناطق.
كما أكد أن العديد من الدول ستتبع الولايات المتحدة في خطوتها، سواء عبر فتح قنصليات أو الاستثمار في الصحراء الغربية، مؤكدا أن وزارته ستبدأ اتصالاتها مع جميع المستثمرين الذين أبدوا في وقت من الأوقات الرغبة في الاستثمار فيها.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق "تاريخي" لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر المغرب: سنبدأ الاثنين المقبل اتصالاتنا بالمستثمرين الإسرائيليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.