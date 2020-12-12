المغرب: سنبدأ الاثنين المقبل اتصالاتنا بالمستثمرين الإسرائيليين

وأضاف العليمي في تصريحات لموقع "هسبريس" المغربي، أن "العديد منهم كانوا يتمنون الاستثمار في المغرب، وعندما تعذر ذلك لجؤوا إلى دول أخرى واليوم سيعودون".

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وأوضح الوزير المغربي أن "مجالات الاستثمار المتوقع اختيارها من قبل الإسرائيليين تتمثل أساسا في مجال التكنولوجيا والصيدلة والأدوية، بالإضافة للزراعة والإلكترونيات".

أما فيما يتعلق بالمستثمرين الأمريكيين، أشار إلى أن مخاوف المستثمرين الأمريكيين في الصحراء الغربية سيتم تجاوزها بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب.

وأعلن العلمي أن من بين القطاعات التي سيستثمر فيها الأمريكيون، المجالات المرتبطة بالطاقة المتجددة والتكنولوجية، وكل ما يتعلق بالمواصلات، مبديا أمله في رفع الاستثمار الأجنبي في هذه المناطق.

كما أكد أن العديد من الدول ستتبع الولايات المتحدة في خطوتها، سواء عبر فتح قنصليات أو الاستثمار في الصحراء الغربية، مؤكدا أن وزارته ستبدأ اتصالاتها مع جميع المستثمرين الذين أبدوا في وقت من الأوقات الرغبة في الاستثمار فيها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق "تاريخي" لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، في إطار خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، مع اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية.