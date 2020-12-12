شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعلن القبض على إرهابي بتنظيم "داعش" في كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على إرهابي في كركوك عمل بصفة إعلامي لدى تنظيم "داعش".



وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "تمكنت قوة من وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في ناحية (العباسي) بمحافظة كركوك المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابي".



وأوضحت أنه من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف ببث الإصدارات الخاصة بالعمليات الإرهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بذبح وقتل الأبرياء عن طريق شاشة عرض في إحدى أسواق محافظة كركوك خلال سيطرة "داعش" على مناطق بالمحافظة لتخويف وزرع الرعب داخل نفوس المواطنين.



وأضافت أنه اشترك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في قاطع "آمرلي"، وضبط بحوزته ذاكرة تخزين محمل عليها مقاطع فيديو تخص العمليات الإرهابية التي كانت تنفذها عصابات "داعش" بحق المواطنين العزل وبندقيتين "كلاشنكوف" مع مخازن عتاد.. مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.