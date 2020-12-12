شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل 376 اصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة السودانية، 376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و21 حالة وفاة، فيما تم شفاء 182 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 341 في ولاية الخرطوم، فيما تم تسجيل بقية الحالات في 6 ولايات، وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 20 ألفا و 844 حالة، بينها 1340 وفاة، فيما تعافى 11 ألفا و 855 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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