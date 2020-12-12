عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جوجل توسع مهام بريد جي ميل لراحة المستخدم

السبت 12 ديسمبر 2020

الخليج 365

أعلنت جوجل عن ترقية ضخمة لبريدها الإلكتروني الأشهر ”جي ميل“، من شأنها جلب ميزات جديدة لإدارة المهام باحترافية، وتسهيل التعامل لمستخدمي الأعمال الذين يعتمدون على الخدمة السحابية جوجل وورك سبيس‏ المعروفة سابقًا باسم جي سويت، ما يتيح الوصول بشكل أسرع لتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.



ووفقًا لموقع ”ذا فيرج“، تنقل جوجل تكامل وورك سبيس‏ مع ملفات الأوفيس إلى المستوى التالي، حيث تتوفر الآن إمكانية تعديل هذه التطبيقات المكتبية مباشرةً من داخل بريد جيميل.

لذلك إذا كنت ستتلقى ملف مايكروسوفت أوفيس سواء كان ذلك ورد أو إكسل أو باروبوينت، قريبًا في صندوق بريدك الإلكتروني، فلن تحتاج بعد الآن إلى تنزيله أولًا لتتمكن من تحريره، ثم تحميل الملف مرة أخرى وإرساله مرة ثانية إلى المرسل، بفضل آخر تحديث، يمكنك تعديل ملفات الورد أو الإكسل أو الباروبوينت مباشرة في جيميل.

لذلك، تضيف جوجل اختصارًا في "جي ميل" بضغطة زر يمكنك تنشيط وضع التحرير وإجراء تعديلات على محتوى ملف الأوفيس، سيتم فتح المستند في تطبيق جوجل، ولكن سيتم الاحتفاظ بتنسيق ملف الأوفيس الأصلي، على سبيل المثال، سيتم فتح عرض تقديمي من باور بوينت في العروض التقديمية من جوجل وملف إكسل في جداول بيانات جوجل، وهكذا.

تم طرح الميزة الجديدة فعليًا، لكن تشير جوجل إلى أن الأمر قد يستغرق ما يصل إلى أسبوعين قبل أن يتمكن الجميع من استخدام الميزة الجديدة، ومع ذلك، لن تكون الميزة متاحة لجميع المستخدمين.