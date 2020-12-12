شكرا لقرائتكم خبر عن جودة الحياة في الإمارات ضمن الأفضل عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن أن الإمارات هي ضمن الخيارات الأكثر جاذبية إقليمياً لأولئك الذين يتطلعون إلى السفر إلى الخارج.

ووفق التقرير الذي أصدرته مجموعة «بلاك تاور فاينانشيال» بعنوان «وجهات المغتربين»، حلّت الإمارات في المركز الثاني إقليمياً والـ 22 عالمياً في جودة الحياة متقدمة على إسرائيل وتايوان وإسبانيا محققة أرصدة جيدة في مؤشرات السعادة العالمي ومتوسط الراتب الشهري وجودة الرعاية الصحية ومؤشر السلم العالمي.

وقال التقرير إن العديد من الأشخاص ينتقلون إلى الخارج من أجل التزامات العمل، أو بحثاً عن تقاعد مريح، أو تكلفة معيشية أقل، أو عن تجارب جديدة، مشيراً إلى أن الانتقال إلى بلد جديد يمكن أن يتسبب في مجموعة من التجارب الصعبة والمثيرة والمتغيرة للحياة.

وأضاف أن هناك ما هو أكثر في الحياة من الأرقام الاقتصادية والناتج المحلي الإجمالي، ولهذا السبب قام بتحليل البيانات الخاصة بنوعية الحياة المتعلقة بالمقاييس الرئيسية التي تحدد السعادة مبيناً الأسباب الأربعة الرئيسية لانتقال الأشخاص إلى الخارج وهي الروابط الأسرية وتحسين مستوى المعيشة وكسب المزيد من المال والوظيفة الجديدة والفرص والمغامرة والأنشطة الجديدة.