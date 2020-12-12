مصر تكشف تفاصيل جديدة عن لقاح كورونا وخطة التطعيم المقررة

أضافت زايد في مداخلة هاتفية، مع برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، عبر شاشة "دي إم سي"، أن اللقاح سيتم منحه وفقا للأولويات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، وأولويات كل دولة.

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وأوضحت أن اللقاح سيتم منحه في البداية للأطقم الطبية العاملة في مستشفيات العزل والحميات، وليس للأطباء في المطلق، مشيرة إلى أن كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة والذين يقيمون في دور الرعاية سيكونون ضمن أولويات الوزارة.

وأردفت أن

ذلك نظرا لإقامتهم في تجمعات، لافتة إلى أنه سيمنح أيضا لمن يعانون من أمراض مزمنة خطيرة مثل الفشل الكلوي، ومرضى الأورام.

وأشارت إلى العمل على تدشين موقع إلكتروني مخصص للراغبين في هذا اللقاح، لافتة إلى أنه سيتم إطلاقه خلال أيام، ليقوم المواطنين بتسجيل بياناتهم عليه حتى يتم التواصل معهم وتبليغهم بموعد منحهم اللقاح.

وأكدت أن

مصر ستكون قادرة على توفير احتياجات مواطنيها من اللقاح خلال الأيام المقبلة، خاصة وأنها تمتلك سلسلة تبريد تسمح بحفظ 110 مليون جرعة لقاح. © REUTERS / Sergei Karpukhin

وكشفت الوزيرة عن أنها كانت من أول المتطوعين للتجارب السريرية التضامنية في العالم لتجربة هذا اللقاح، مشيرة إلى أن درجة حرارتها ارتفعت في أول يومين إلى 38 درجة مئوية، وهذا أمر طبيعي بالنسبة للقاحات، إلا أن حرارتها ارتفعت بنسبة 0.3 فقط حينما خضعت للجرعة الثانية.

وأوضحت زايد أنه بعدما أجرت تحليل للأجسام المضادة في جسدها بعد 45 يوما من الجرعة الأولى، وجدت أن النسبة قد ارتفعت، فيما ستخضع لتحاليل أخرى على مدار عام لمتابعة نسبة الأجسام المضادة.

ونوهت بأن لقاح كورونا لن يتعارض مطلقا مع لقاح الإنفلونزا، إلا أنه من المنتظر أن يكون موسميًا، نظرا لإصابة البعض بالفيروس مرتين و3 مرات، لافتة إلى أن التجارب ركزت على أمان اللقاح أكثر من مدته.

كما لفتت إلى أنه أسرع لقاح صنع في التاريخ، وأن الجرعات لن تكون إجبارية وإنما سيتم منحها لمن يرغب فقط.