شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعم حملة عالمية لمواجهة تجارة الذهب غير القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر 11 مركزا لتجارة الذهب منها الإمارات عن تأييدها لمبادرة أطلقتها أكبر هيئة في العالم لسبائك الذهب بهدف تحسين اللوائح المنظمة لعدة قضايا منها مصادر الذهب ومكافحة غسل الأموال.

وقالت رابطة سوق لندن للسبائك الجمعة، إن السلطات في المراكز الأحد عشر ردت بإيجابية على خطابها الذي أرسلته الشهر الماضي لعرض معايير تنظيمية.

وقال الخطاب، الذي نشرت رويترز تفاصيله من قبل، إن الرابطة قد تمنع مصافي المعادن النفيسة التي تعتمدها من قبول سبائك من المراكز التي تتخلف عن تطبيق المعايير.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري في بيان لرويترز "نحن نرحب بهذه المبادرة" مشيرا إلى أنها خطوة إضافية موضع ترحيب لفهم ومواجهة المخاطر المحتملة في سلاسل إمداد المعادن النفيسة.

وتعد الإمارات واحدة من أكبر مراكز تجارة الذهب في العالم إذ تستورد ما يقرب من ألف طن ذهب سنويا تقدر قيمتها بما يصل إلى 60 مليار دولار وفقا للأسعار الحالية، وتصدر سبائك بمليارات الدولارات إلى مصاف معتمدة من الرابطة.