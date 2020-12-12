شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يطلق ميزة جديدة لنشر التغريدات على «سناب شات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت شركة “تويتر” ميزة جديدة لتطبيقها على الهواتف الذكية تتيح للمستخدمين نشر التغريدات مباشرةً على تطبيق التراسل المصور (سناب شات)، وذلك في محاولة لجذب مزيد من المستخدمين من خلال تعزيز قدرات النشر عبر التطبيقات المختلفة.

وأوضحت تويتر، أنه يمكن لمستخدمي تطبيقها على نظام (آي أو إس) iOS الآن نشر التغريدات في قصص سناب شات، أو إرسالها كرسائل فريدة من خلال النقر على أيقونة النشر. وهي تخطط لطرح الميزة قريبًا لمستخدمي تطبيقها على نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل.

وأضافت الشركة إن كان المستخدم يرغب في نشر تغريدة على سناب شات، فيمكنه الضغط على زر المشاركة في تغريدة عامة، إذ إن التغريدات الخاصة لا تدعم الميزة، ثم النقر على زر سناب شات من دائرة النشر. هذا، وتُنشر التغريدات بشكل ملصقات ضمن سناب شات.