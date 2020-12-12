233 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا والإجمالي 10501 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 233 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.
ونقلت الإذاعة الموريتانية، يوم الجمعة، عن مدير المعلومات الاستراتيجية في وزارة الصحة، الدكتور محمد محمود، قوله إنه وبعد إجراء 1700 فحص، تم تسجيل 233 إصابة مؤكدة.
وأضاف المصدر أنه تم تسجيل تعافي 39 من المصابين، فيما توفي 5 مصابين.
وأوضح أن إجمالي الإصابات وصل بذلك إلى 10501 حالة، فيما تبلغ إجمالي حالات الشفاء 7996 حالة، والوفيات 215 شخصاً.
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