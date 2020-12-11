شكرا لقرائتكم خبر عن ما حُكم أداء سُنة الوتر عقب صلاة العشاء مباشرة؟.. الشيخ «الخثلان» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح رئيس الجمعية الفقهية السعودية الشيخ سعد الخثلان حكم أداء سُنة “الوتر” عقب صلاة العشاء مباشرة.

وقال “الخثلان” في لقائه ببرنامج” يستفتونك” على قناة الرسالة إنه لا بأس صلاة الوتر عقب العشاء مباشرة، موضحاً أن وقتها يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى الفجر.

وأضاف أنه من الأفضل أداء صلاة الوتر في الثلث الأخير من الليل فهو وقت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا نزول يليق بالله عز وجل.

وأكد أن صلاة الوتر من السنن المؤكدة التي ينبغي عدم تركها، لأن النبي كان يحرص عليها كل ليلة.