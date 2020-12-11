محمد بن زايد يشهد تخرج نجله في مؤسسة عسكرية بريطانية... صور

نشرت وكالة أنباء الإمارات "وام" صورا محمد بن زايد، حيث ألقى كلمة قال فيها: "سعدت بحضور تخريج الدفعة الـ"201" من خريجي كلية ساندهيرست الملكية البريطانية العريقة".
وأضاف "أبارك للشباب الإماراتيين خريجي هذه الدفعة ولزملائهم.. متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرة التعليم والتدريب بما يخدم مجتمعاتهم وبلدانهم".
© REUTERS / SIMON DAWSON
يذكر أن محمد بن زايد كان قد وصل إلى بريطانيا في إطار زيارة عمل، التقى خلالها الأمير تشارلز فيليب ولي عهد المملكة المتحدة، وبحثا، بحسب "وام"، علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة المتحدة ومختلف جوانب التعاون المشترك، إضافة إلى الجهود الدولية المبذولة لاحتواء تداعيات جائحة "كورونا".
وفي لقاء مشترك آخر جرى، اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، تم الاتفاق على تعزيز اقتصادي البلدين، والتعاون عبر المجالات ذات الأولوية مثل علوم الحياة والرعاية الصحية وتقنيات المستقبل والابتكار الرقمي والطاقة المتجددة والفضاء والبنية التحتية والتعليم والسياحة والأمن الغذائي والخدمات المالية والمهنية.
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