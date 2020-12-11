المبعوث الأمريكى لإيران: إيران لم تظهر تغييرا في سلوكها

قال المبعوث الأمريكي لإيران إليوت أبرامز: “إن إيران لم تظهر تغييرا في سلوكها”.

وذكر المبعوث الأمريكي أن الضغط الأقصى على إيران هدفه التوصل لاتفاق أفضل، مشيرا إلى أن نهج الضغط الأقصى على إيران فعال وناجح.

وتابع: “مشكلتنا مع النظام ونحن إلى جانب الشعب الإيراني”، مستطردا: “واثقون من قدرة الإيرانيين على بلوغ الحرية التى يسعون إليها”.