قال المبعوث الأمريكي لإيران إليوت أبرامز: “إن إيران لم تظهر تغييرا في سلوكها”.
وذكر المبعوث الأمريكي أن الضغط الأقصى على إيران هدفه التوصل لاتفاق أفضل، مشيرا إلى أن نهج الضغط الأقصى على إيران فعال وناجح.
وتابع: “مشكلتنا مع النظام ونحن إلى جانب الشعب الإيراني”، مستطردا: “واثقون من قدرة الإيرانيين على بلوغ الحرية التى يسعون إليها”.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأمريكى لإيران: إيران لم تظهر تغييرا في سلوكها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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