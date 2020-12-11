مصر... زلزال يضرب مدينة 6 أكتوبر

وأوضحت الهيئة في منشور عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن محطات الشبكة القومية للزلازل، سجلت هزة أرضية بقوة 3.2 بمقياس ريختر.

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وأشارت الهيئة إلى أن الهزة الأرضية كانت على عمق 19 كيلومترا، غربي مدينة 6 أكتوبر.

وأشارت إلى أن الهزة كانت في تمام الساعة الخامسة و48 دقيقة من مساء اليوم.

ولفتت الهيئة القومية المصرية إلى أن الزلزال شعر به عدد من المواطنين القاطنين في ضاحية 6 أكتوبر.