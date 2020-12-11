"أين العدالة"... رسالة قوية من الحريري إلى السلطات اللبنانية

تطرق الحريري في تغريدة له إلى الحكم الصادر في قضية اغتيال والده، رئيس الوزراء الراحل، رفيق الحريري.

وقال الحريري: "العدالة الدولية أصدرت حكمها في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه".

​وتابع بقوله "العقوبة، التي أنزلت بسليم عياش يجب وضعها موضع التنفيذ، وعلى السلطات القضائية والأمنية اللبنانية القيام بواجبها في هذا الخصوص".

وأدانت المحكمة في هولندا المتهم سليم جميل عياش وبرأت ثلاثة آخرين في المحاكمة التي تناولت الهجوم الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين.

وأعلنت المحكمة سليم عياش مذنبا، فيما تمت تبرئة كل من حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا.

وقتل رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح، في 14 فبراير/ شباط 2005، بانفجار استهدف موكبه، مقابل فندق السان جورج، وسط بيروت.