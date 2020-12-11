شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالى اليمنى: قواتنا تعيد انتشارها وفق اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على الكثيرى، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالى الجنوبى فى اليمن: "قواتنا تعيد انتشارها وفق اتفاق الرياض"، مضيفا أن رئيس المجلس أصدر توجيهات مباشرة لتنفيذ الاتفاق.

وأضاف الكثيرى، فى تصريحات لفضائية "العربية": نأمل من كل الأطراف اليمنية التعامل بإيجابية"، مردفا: "نشكر السعودية على جهودها التي تقوم بها في اليمن".

وتابع: "نعمل على تثبيت الأمن في عدن وأبين وفق اتفاق الرياض"، مشيرا إلى أن اتفاق الرياض نص على حكومة كفاءات ومناصفة.