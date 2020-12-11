شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن: نثمن ما تقدمه مصر من تسهيلات لأبناء الجالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش وزير التربية والتعليم اليمنى، الدكتور عبدالله سالم لملس، ومعه سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد علي مارم، أوضاع المدارس اليمنية في مصر، واستمعا إلى شرح عن سير العملية التعليمية فيها. وفق موقع السفارة اليمنية.

وشدد وزير التربية والتعليم، وخلال اللقاء الذى عقد بحضور مدراء المدارس اليمنية الثلاث والمختصين بالسفارة، على ضرورة الالتزام بالمنهج الدراسي المعتمد من قبل الوزارة، واتباع الأساليب التربوية والتعليمية المعززة للهوية الوطنية ومكافحة الفكر الطائفي المتطرف الذي تعمل الميلشيات الانقلابية الحوثية على نشره في مناطق سيطرتها، وما تقوم به في سبيل ذلك من تغيير في المناهج الدراسية والاساليب التعليمية.

وطالب لملس المدارس اليمنية في القاهرة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، وتوفير بيئة صحية آمنة لأبناءنا الطلاب.

من جانبه، أكد مارم، على ضرورة التزام المدارس بالتعليمات الصادرة من بلد الاعتماد واستكمال كافة التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية ذات العلاقة في البلدين، وبما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الجالية اليمنية في مصر.

وأعرب مارم، عن تثمين اليمن حكومة وشعباً لما تقدمه مصر من تسهيلات لأبناء الجالية في كافة المجالات والتي توجت بفتح ثلاث مدارس يمنية أهلية تقدم خدماتها لأبناء الجالية المتزايد عددها نتيجة الانقلاب الحوثي على الدولة ومؤسساتها.