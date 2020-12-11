شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق منصة رقمية تروج لتاريخ الجزائر قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوى الحقوق بالجزائر العيد ربيقة، اليوم الجمعة، من ولاية خنشلة، عن إطلاق منصة رقمية تروج لتاريخ الجزائر قريبا، وفق وكالة أنباء الجزائر.

وأوضح، أن وزارة المجاهدين وذوى الحقوق تهدف إلى "نقل ذاكرة الثورة التحريرية من خلال استعمال التكنولوجيات الحديثة، وذلك من خلال المشروع الذى تعمل عليه حاليا، وهو التحضير لإطلاق منصة رقمية جامعة تسوق من خلالها لتاريخ الجزائر".

وأضاف السيد ربيقة بأن "الجزائر تملك تاريخا كبيرا مما يستوجب استخدام هذه الوسائط للترويج لتاريخ ونضالات شعبها طيلة أزيد من 130 سنة من الاحتلال".

وأردف بأن وزارة المجاهدين وذوى الحقوق: "تكرس كل ما لديها من إمكانات لخدمة فئة المجاهدين وذوى الحقوق لكنها اليوم أمام مسؤولية تاريخية وهي ضرورة نقل هذه الذاكرة التاريخية للأجيال الصاعدة، من خلال تثبيتها في منصة رقمية بهدف ترسيخ القيم الوطنية والحفاظ على تاريخ الجزائر والجزائريين سيما في ظل تقدم سن المجاهدين وذوي الحقوق".

وبشأن احتفالات الذكرى الـ60 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، أكد ممثل وزير المجاهدين وذوى الحقوق بأن "كل الأيام الوطنية ذات أهمية كبرى وتكتسى طابعا خاصا والوزارة الوصية تبتغى من وراء إحيائها نقل رسالة الشهداء والمجاهدين الذين يعتبرون تاجا فوق رؤوس الجزائريين".

وذكر المصدر، خلال الكلمة التى ألقاها أثناء إعلانه عن افتتاح الندوة التاريخية "11 ديسمبر 1960 مظاهرات وانتصارات"، بأن "جبهة التحرير الوطنى استغلت زيارة الرئيس الفرنسي ديجول لولاية عين تيموشنت لتأطير تلك المظاهرات التي التف حولها الشباب الجزائرى الذى شكل ملحمة رائعة فى صورة بهية سوقت لوحدة الجزائريين وساهمت فى تدويل القضية الجزائرية".

وأكد بأن تلك المظاهرات "ساهمت في تغيير مجرى تاريخ الشعوب المضطهدة بعد تبني هيئة الأمم المتحدة لحق تقرير الشعوب لمصيرها من خلال إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة ال15للأمم المتحدة بتاريخ 15ديسمبر 1960".

واختتم كلمته التي ألقاها بالمناسبة بالتأكيد أن اختيار شعار "وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر" لإحياء الذكرى ال60 لمظاهرات 11ديسمبر 1960 نابع من شعار يحمل في ثناياه رمزية خاصة تؤكد على "تصميم الجزائريين على بناء وطنهم المستقل وتبنيهم لنهج قويم من أجل الحفاظ على رسالة الفاتح من نوفمبر التي خطت بدماء الشهداء".