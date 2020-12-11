جنيلاط: ترامب يبشر الأجيال المقبلة في العالم العربي بمستقبل أسود

وقال جنبلاط في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الجمعة، "إن الحاكم الحالي لأمريكا ترامب يبشر الأجيال المقبلة في العالم العربي من مغربه إلى مشرقه بمستقبل أسود، تسوده معالم الحروب والنزاعات القبلية والعرقية والسياسية في كل مكان"، مضيفا: "حيث إسرائيل ستغزو كل زاوية وناحية منه لمزيد من التفتيت والتدمير".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن عن توصل المغرب وإسرائيل إلى اتفاق على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحي جانبا معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية.
وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر"، يوم الخميس: "اختراق تاريخي آخر اليوم! اتفقت إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.. اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط".
وكان وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، قد كشف في وقت سابق، أن السعودية وقطر والمغرب، من بين الدول التي من المقرر أن تقيم علاقات مع بلاده في إطار تقارب إقليمي بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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