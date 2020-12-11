شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يعزز خدمات الصحة المدرسية فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع توزيع 22 ألفا و550 (كسوة شتوية) و45 ألفا و100 (لحاف) لدعم المحتاجين في أنحاء مختلفة من جمهورية باكستان الإسلامية، بهدف تقديم الدعم إلى 135 ألف شخص في مناطق وأقاليم متفرقة بباكستان، في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر المركز للمحتاجين من الشعب الباكستاني.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، نقلا عن مركز الملك سلمان للإغاثة أنه يتواصل تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلاب والطالبات والكادر التعليمي في محافظة عدن اليمنية، وأنه تم خلال شهر نوفمبر الماضي تقديم 48 ألفا و204 خدمات متنوعة في مجالات (الطب النفسي والصحة المجتمعية وخدمات التغذية) استفاد منها 15 ألفا و296 شخصا، كما نفذ فريق المركز بعدن حملات تطوعية توعوية للوقاية من (كورونا)، كما تم توزيع حقائب صحية تحتوي على معقمات طبية وأقنعة واقية (كمامات)، وغيرها من المستلزمات الضرورية.



وأوضحت الوكالة أن المركز وزع مواد إيوائية للنازحين من محافظة الجوف إلى مديرية العبر في محافظة حضرموت اليمنية، بإجمالي 98 خيمة و596 بطانية و200 بساط و147 حقيبة إيوائية، استفاد منها 882 نازحاً.