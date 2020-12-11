شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المركز السعودي للقاحات: التطعيم بلقاح «فايزر»⁩ ليس إجبارياً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكد الدكتور مازن حسنين ، مدير المركز السعودي للقاحات ، أن التطعيم بلقاح “فايزر-بيونتيك” المضاد لفيروس “كورونا” الذي وافقت عليه هيئة الغذاء والدواء؛ لن يكون إجبارياً.

وأضاف حسنين خلال برنامج “120” على قناة “الإخبارية”، أن الأعمال المرتبطة بتقنينها بدءً من الأبحاث مروراً بالتجارب السريرية والأضرار الجانبية.

وأشار إلى أن القلق الذي يساور البعض بشأن اللقاح راجع لعدة أسباب منها أن مصادر المعلومات أصبحت كثيرة وأغلب ما يتم تداولها من هذه المعلومات يكون غير صحيح .

وأكد على ضرورة الاعتراف بوجود هذا القلق والعمل على طمأنة الآخرين وتهدئتهم .